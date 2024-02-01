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SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

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Bakanlar Kurulu, 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi.
438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Bakanlar Kurulu, 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, 417’si TC, 21’i üçüncü devlet uyruklu 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği belirtildi.

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