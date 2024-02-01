438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Bakanlar Kurulu, 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi.
Resmi Gazetede yayımlanan kararda, 417’si TC, 21’i üçüncü devlet uyruklu 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği belirtildi.
Bakanlar Kurulu, 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi.
Resmi Gazetede yayımlanan kararda, 417’si TC, 21’i üçüncü devlet uyruklu 438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği belirtildi.
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