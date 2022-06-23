44. Güzelyurt Portakal Festivali basına tanıtıldı

Festivale ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, pandeminin ardından halka bir nebze olsun moral sağlamak ve narenciyenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla imkan ve olanaklar doğrultusunda bu yıl festivali düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

44 yıllık festival geleneğini yaşatmak için çalıştıklarına vurgu yapan Özçınar, mali sıkıntı yaratmayacak, ekonomik tedbirler çerçevesinde, sponsorların desteğiyle her akşam bir konserin yer alacağı güzel bir eğlence planladıklarını anlattı.

Halkın festivale katılım sağlamasını beklediklerini ifade eden Özçınar, festivalin 27 Haziran günü düzenlenecek kortejle başlayacağını ve festivalin Güzelyurt’a hareket katacağını kaydetti.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da festivalin yeniden düzenlenecek olmasından mutlu olduğunu belirterek, etkinliklere tüm halkın katılmasını temenni etti.

Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer de etkinlikte polis örgütü olarak üzerilerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından organizatör Ayhan Bıçaklı tarafından festival programı okundu. 27 Haziran 18.30 da düzenlenecek kortejle başlayacak 44. Güzelyurt Portakal Festivali, çeşitli etkinliklerle 3 Temmuz’a kadar sürecek.