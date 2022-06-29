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44. Güzelyurt Portakal Festivali’nde ‘Nostalji Şarkıları Gecesi’ düzenlendi

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44. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor.Bu çerçevede yerli sanatçıların sahne aldığı ‘Nostalji Şarkıları Gecesi’ düzenlendi.
44. Güzelyurt Portakal Festivali’nde ‘Nostalji Şarkıları Gecesi’ düzenlendi

44. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor.
Bu çerçevede yerli sanatçıların sahne aldığı ‘Nostalji Şarkıları Gecesi’ düzenlendi.

Grup SOS eşliğinde 9 yerli sanatçı seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla büyük alkış topladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gecenin açılışında yaptığı konuşmada pandemi sonrasında kent canlılık katmak ve festival geleneğini sürdürmek adına böyle bir organizasyona imza attıklarını belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Özçınar, vatandaşları Güzelyurt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, halkın desteği ve gücü ile çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.
Güzelyurt festival parkı amfi tiyatroda yer alan etkinlik beğeni topladı.

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