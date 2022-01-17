44 Kaza Oldu 14 Kişi Yaralandı

10 Ocak - 16 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (44) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (14) yaralanmayla ve (30) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (12) , dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 568.800 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa: 17

Gazimağusa: 8

Girne: 16

Güzelyurt: 2

İskele: 1

10 Ocak - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6226 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 735 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat (148) ,

Tehlikeli Sürüş (1),

Dikkatsiz Sürüş (22),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (79),

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (9),

Alkollü Araç Kullanmak (19),

Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (68),

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (57),

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (114),

Trafik Işıklarına Uymamak (3),

Muayenesiz Araç Kullanmak (38),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (42),

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4) ve 131 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.