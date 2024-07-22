44 kişinin öldüğü Saitbey Sitesi'nde 2 sanığa tahliye

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede sanıklar, müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us, şantiye şefi Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talep etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 19 Nisan'da görülen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vermişti.

Saitbey Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin belirlediği uzman kişiler tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı belirtildi. Müteahhit Hasan Çam'ın asli kusurlu olduğuna dikkat çekilen bilirkişi raporunda, "Sanık Hasan Çam'ın onaylı betonarme projesine aykırı olarak gerçekleştirdiği bu imalatlar ile göçme arasında teknik açıdan, bir illiyet bağı bulunduğu ve sanık Hasan Çam'ın bu nedenle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Raporun devamında ise "sanık şantiye şefleri Murat Kaş ve Halil İbrahim Us ile sanıklar Sehay Yapı Denetim firma yetkilisi Halil Yıldız ve uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız'ın görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği, görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadesi yer aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Sanık Halil Yıldız'ın avukatı tahliye talebinde bulundu. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Halil Yıldız ve Yavuz Kaygısız hakkında tahliye kararı verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Halil Yıldız'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyaya gelen bilirkişi heyet raporu, sanık müdafinin dilekçesi gözetildiğinde ortaya çıkan mevcut delil durum ve sanığın tutuklu kaldığı süreler de göz önüne alındığında sanık müdafinin talebinin kabulü ile sanık Halil Yıldız'ın tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal tahliyesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

15 Temmuz 2024 tarihli bilirkişi raporunda sanık Yavuz Kaygısız adına kusur atfı bulunmadığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ortaya çıkan mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süreler de göz önüne sanığın re'sen tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal tahliyesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

Sanıkların kovuşturma tamamlanıncaya kadar CMK'nun 109 maddesi gereğince adli kontrol altına alınmalarına, adli kontrol cümlesinden olmak üzere; tahliye olan sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK'nun 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkışlarının yasaklanması suretiyle adli kontrol altına alınmalarına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi."