44 yıllık mesaisi sona erdi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan "Gazi" unvanlı 63 yaşındaki çıkarma gemisi TCG Ertuğrul, Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndaki törenle hizmet dışına ayrıldı, eski personel ve komutanları tarafından İzmir Tersanesi'ne uğurlandı.

Leventler Limanı'nda Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Kıbrıs gazileri ve daha önce TCG Ertuğrul'da görev yapmış personelin katılımıyla düzenlenen törende geminin hizmet dışına ayrılma emri ve tarihçesi okundu.

Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Rıfkı Bülbüller, törende yaptığı konuşmada, 44 yıl boyunca Türk Deniz Kuvvetleri'ne gururla hizmet etmiş gemiyi uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Geminin bir güven sembolü olduğunu dile getiren Bülbüller, şunları söyledi:

"TCG Ertuğrul'da 44 yıldır şerefle dalgalanan şanlı Türk sancağını teslim alıyor ve gemiyi hizmet dışına ayırmış komutan olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Biz denizciler gemilerin canlı varlıklar olduklarına ve bir ruh taşıdıklarına inanırız. Şanlı Türk bayrağının dalgalandığı ilk günden itibaren gemiye verilen ruh, hizmet dışına ayrılana kadar görev yapan tüm personel tarafından yaşatılır. TCG Ertuğrul ruhunda azmi, fedakarlığı, yüksek görev bilincini, aidiyetini, bahriye örf ve adetlerini, vatan sevgisini ve Atatürk sevgisi ile onun ilke ve inkılaplarına bağlılığı barındırmaktadır. Bu gazi gemiye bu ruhu kazandıran geçmişteki personele ve birlikte çalıştığım silah arkadaşlarıma sonsuz teşekkürü borç bilirim."

Konuşmasının ardından TCG Ertuğrul'a seslenen Bülbüller, "Bizleri limanlarımıza selametle ulaştırdığın, bekleyen sevdiklerimize kavuşturduğun için sana minnettarız. Şu andan itibaren ruhun TCG Ertuğrul'da görev yapmış tüm personelin en güzel anılarında yaşamaya devam edecek, onlar seni hiçbir zaman unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından geminin hizmet dışına ayrılması nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde gemi flandra ve bayrakları arya edildi, borda numarası boyandı, komutan flandrası gemi komutanına verildi.

Gemideki personel tek tek ayrıldıktan sonra tüm eski personel TCG Ertuğrul ile fotoğraf çektirdi.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu ve komutanlar, gemi limandan ayrılırken halat verdi.

Törene katılan tüm denizcilerin şapkalarını sallayarak uğurladığı TCG Ertuğrul, kalanlara selam verdi, limandaki diğer gemiler de TCG Ertuğrul'a düdükleriyle saygı gösterdi.

KOMUTANLARI GURURLU VE HÜZÜNLÜYDÜ

Kıbrıs Gazisi elektrik astsubayı Erdinç Menekşe 8 sene TCG Ertuğrul'da çalıştığını, tarihe tanıklık etmenin heyecanını ve üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Geminin eski komutanlarından Şadan Karaman 3,5 yıl gemide görev yaptığını, Romanya, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan'a görevle gittiğini anlattı.

Türkiye'deki çıkarma tatbikatlarına katıldığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Gazi bir gemimizdi ve hakikatten eski olmasına rağmen çok faal bir gemiydi. Çok iyi anılarım var, birçok denizciye nasip olmayan günler yaşadım, tayfuna yakalandım. Güzel anılarım oldu. Şimdi hizmet dışına ayrılınca duygusallaştım. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ben öğrenciydim ama Kıbrıs ruhunu onda görev yapan herkes yaşadı."

GEMİNİN TARİHÇESİ

Wisconsin Eyaleti'nde inşa edilerek 14 Aralık 1954'te denize indirilen, ABD donanmasında Kore ve Vietnam savaşlarına katılan gemi, Türk Deniz Kuvvetleri'nce 1 Haziran 1973 tarihinde teslim alındı.

Yakalandığı bir tayfun sonucu batan Ertuğrul Fırkateyni hatırasına "TCG Ertuğrul (L-401) adını alan gemi, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katıldı, harekatın başarısında önemli rol oynadı ve gazi unvanını aldı.

TCG Ertuğrul Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde katıldığı birçok ulusal ve uluslararası görevi başarıyla tamamladı.