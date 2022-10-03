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440.000 kişi incelendi… Hamburger yemek depresyona karşı etkili

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Araştırmacılar, sığır etinden hamburgerlerin depresyonu iyileştirmeye ve kişiyi mutlu etmeye yardımcı olabileceğini buldu.
440.000 kişi incelendi… Hamburger yemek depresyona karşı etkili

Ulusal Tayvan Üniversitesi ve Massachusetts Genel Hastanesi’nden uzmanların yer aldığı araştırma, 440 bin İngiliz üzerinde yapıldı.

Daily Star’da yer alan habere göre, uzmanlar, demir, çinko, protein ve B vitaminleri de dahil olmak üzere sığır etinde bulunan besinlerin beyin fonksiyonlarını desteklediği ve ruh halini yükseltmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

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DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Affective Disorders Dergisi’nde yayınlanan ve depresyonlu 45 bin kişinin yer aldığı araştırmada, “Bu, sığır eti alımının majör depresyon riskini azaltmada potansiyel, faydalı bir nedensel etkisini bildiren ilk çalışmadır.”

“Diyetin depresyon riskini ve semptomlarını etkileyebileceğine dair kapsamlı kanıtlar var.”

“Akdeniz diyeti başta olmak üzere sağlıklı bir diyete bağlı kalmak klinik depresyon riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.”

“Daha yüksek sığır eti alımının majör depresif bozukluğa karşı koruyucu olabileceğini bulduk” ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte araştırmada yağlı olmayan balıkların, daha yüksek depresif hastalık riski ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, bununla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

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