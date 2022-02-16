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444 Vaka, 2 Vefat!

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KKTC'de 444 Pozitif Vakaya Rastlandı, 2 Kişi Vefat Etti
444 Vaka, 2 Vefat!

“Toplam 13.457 test yapıldı, 444 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 399 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.457 olup, 444 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 399 kişi taburcu edilmiştir.

171 kişi Lefkoşa, 74  kişi Girne, 129 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

16 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 444         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020  

Toplam Vaka Sayısı: 63.070     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1187

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194

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