 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.921
  • Altın 154,027
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5059
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

45 bin Katalan Brüksel’de bağımsızlık için gösteri yaptı

» »
45 bin Katalan Brüksel’de bağımsızlık için gösteri yaptı
Brüksel’de toplanan on binlerce Katalan, Katalonya’nın bağımsızlığı için gösteri yaptı ve Avrupa Birliği’nden destek istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan on binlerce Katalan, Katalonya'nın bağımsızlığı için gösteri yaptı. "Uyan Avrupa” başlığıyla yürüyen göstericiler Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine daha fazla destek vermesini talep ettiler. Polis yetkilileri gösteriye katılanların sayısının yaklaşık 45 bin olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği kurumlarının yoğun olarak bulunduğu semtte yapılan gösteride ayrıca tutuklu bulunan Katalan bakanların serbest bırakılması talebi dile getirildi. Polisin verdiği bilgiye göre barışçıl geçen gösteride, Katalonya ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen, Katalonya'da 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve Katalonya Özerk Bölgesi'nin parlamentosu 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine Madrid hükümeti, Katalan hükümetinin görevine son vererek, bölgenin özerkliğini askıya almış ve bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesini istemişti. Katalan siyasetçiler hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine de eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski bakan Belçika'ya gitmişti.

İspanya'dan beklenmedik karar

İspanya Yüksek Mahkemesi salı günü beklenmedik bir karar alarak, Puigdemont ve bakanlar hakkında Avrupa çapında çıkartılan yakalama kararını geri çekti. Buna, Avrupa çapındaki yakalama kararının Belçika'da bulunan Katalan siyasetçilere yönelik İspanya'da yürütülen soruşturmayı zorlaştırabileceği gerekçe gösterilirken, kararda ayrıca, Katalan siyasetçilerin 21 Aralık'taki seçimlere katılmak üzere ülkelerine geri dönme niyetlerinin bulunmasının etkili olduğu kaydedildi. Katalan siyasetçiler, devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanıyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB 17 vergi cennetini kara listeye aldı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:15
  • İngiltere'de Başbakan May'e suikast planı önlendi06 Aralık 2017 Çarşamba 12:15
  • Almanya’dan sığınmacılara geri dönüş teşviki03 Aralık 2017 Pazar 14:44
  • Macar istihbaratı Soros vakıflarını takipte01 Aralık 2017 Cuma 17:01
  • Papa, dünyanın kayıtsızlığı için Arakanlı Müslümanlardan af diledi01 Aralık 2017 Cuma 16:59
  • Belçika prensi isyan etti: İnsan haklarım çiğneniyor01 Aralık 2017 Cuma 14:55
  • Fransa: Avrupa da Kuzey Kore füzelerinin menzilinde30 Kasım 2017 Perşembe 14:25
  • Duruşmada zehir içen Bosnalı Hırvat komutan öldü29 Kasım 2017 Çarşamba 17:23
  • AB glifosat kullanımını 5 yıl uzattı28 Kasım 2017 Salı 17:36
  • Fransa'da aktivistler nükleer santrale girdi28 Kasım 2017 Salı 17:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti