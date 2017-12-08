45 bin Katalan Brüksel’de bağımsızlık için gösteri yaptı

Brüksel’de toplanan on binlerce Katalan, Katalonya’nın bağımsızlığı için gösteri yaptı ve Avrupa Birliği’nden destek istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan on binlerce Katalan, Katalonya'nın bağımsızlığı için gösteri yaptı. "Uyan Avrupa” başlığıyla yürüyen göstericiler Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine daha fazla destek vermesini talep ettiler. Polis yetkilileri gösteriye katılanların sayısının yaklaşık 45 bin olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği kurumlarının yoğun olarak bulunduğu semtte yapılan gösteride ayrıca tutuklu bulunan Katalan bakanların serbest bırakılması talebi dile getirildi. Polisin verdiği bilgiye göre barışçıl geçen gösteride, Katalonya ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen, Katalonya'da 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve Katalonya Özerk Bölgesi'nin parlamentosu 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine Madrid hükümeti, Katalan hükümetinin görevine son vererek, bölgenin özerkliğini askıya almış ve bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesini istemişti. Katalan siyasetçiler hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine de eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski bakan Belçika'ya gitmişti.

İspanya'dan beklenmedik karar

İspanya Yüksek Mahkemesi salı günü beklenmedik bir karar alarak, Puigdemont ve bakanlar hakkında Avrupa çapında çıkartılan yakalama kararını geri çekti. Buna, Avrupa çapındaki yakalama kararının Belçika'da bulunan Katalan siyasetçilere yönelik İspanya'da yürütülen soruşturmayı zorlaştırabileceği gerekçe gösterilirken, kararda ayrıca, Katalan siyasetçilerin 21 Aralık'taki seçimlere katılmak üzere ülkelerine geri dönme niyetlerinin bulunmasının etkili olduğu kaydedildi. Katalan siyasetçiler, devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanıyorlar.