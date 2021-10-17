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45 dakika ile şah damarı tıkanıklığından kurtulmak mümkün

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45 dakika ile şah damarı tıkanıklığından kurtulmak mümkün
45 dakika ile şah damarı tıkanıklığından kurtulmak mümkün

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Raed Zalloum toplumu şah damarı tıkanıklığının ölüme neden olabilecek çok riskli bir durum olduğunu vurgulayarak erken tanı ve tedavi için doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Şah damarı tıkanıklığı riski taşıyan kişilerin, aynı zamanda koroner arter ve kalp hastalığı için de risk grubunda olduğuna dikkat çeken Dr. Raed Zalloum, şah damarı tıkanıklığı ve inme nedenleri arasında sigara kullanımı, hipertansiyon, ileri yaş, metabolik sendrom, fiziksel aktivite azlığı, ailede damar sertliği hikayesi olması ve kolesterol, insülin direnci ile diyabete bağlı kan şekeri yüksekliğinin yer aldığını kaydetti.

Dr. Zalloum "Vücudun yüzü de içine alan bir yarısında çeşitli derecelerde güç kaybı veya hissizlik yaşanması, konuşma ve anlama güçlüğü, bir veya iki gözde ani görme kaybı ya da görmede azalma, baş dönmesi ve denge bozukluğu, sebepsiz ve ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı inme belirtileri arasında yer alıyor. Bu durumda en kısa sürede doktora başvurulması gerekiyor. Bu belirtilerin dikkate alınmadığı durumlarda inmeye bağlı kalıcı beyin hasarları, felç, vücut fonksiyonlarında kayıplar dahil ölüme varan sonuçlar yaşanabilir" dedi.

Uygun tedavi yöntemine karar verilirken hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve risk faktörlerinin dikkate alındığını vurgulayan Dr. Zalloum, "Şah damarı hastalığında daralma olan bölge cerrahi ya da girişimsel anjiyografik yöntemle tedavi edilir. Darlık olan bölgede şah damarı açılır, daralmaya yol açan plak çıkarılır. Operasyon süresi yaklaşık olarak 45 dakikadır. Hastalar genellikle operasyondan bir gün sonra taburcu edilir. Bir hafta içinde ise normal yaşantısına geri döner. Dünyanın sayılı merkezinde gerçekleştirilen bu tedavi hastanemizde de yaygın olarak uygulanmaktadır" diye konuştu.

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