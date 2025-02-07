45 hayvanın kulak numaraları 8 farklı köydeki kişilere ait!

Polis memuru Aysın Erdemir mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 5 şubat 2025 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Ercan Yonca Kavşağı arasında Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde LC 488 plakalı araç içerisinde şoför olarak bulunan E.S'nin ve yolcu olarak bulunan F.K'nin tasarrufunda 45 adet küçük baş hayvan tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturmada söz konusu hayvanların kesim için Lefkoşa'da sakin M.K'nin bulunduğu mezbahaneye götüreceklerini ve Kavaz'ın kendilerini beklediğini öğrendiklerini belirtti.

Polis memuru, küçük baş hayvanların ise Akıncılar'da sakin O.M'ye ait olduğunu ve yapılan kontrolde kulak numaralarının daha önceden kullanılan başka kulak numaraları ile eşleştiğinin tespit edildiğini aktardı. Zanlıların 6 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını, bu süre içerisinde emare olarak alınan telefonların Data incelemelerinin yapılması için Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlı O.M'nin Akıncılar'da bulunan mandrası Veteriner dairesi yetkilileri tarafından ziyaret edildiğini ve mandırada bulunan küçükbaş hayvanların kulak numaralarının doğru olduğu ve O.M'ye ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, “Yine aynı gün veteriner dairesinden yapılan soruşturmada LC 488 plakalı araç içerisinde tespit edilen küçük baş hayvanların kulak numaralarının onlara ait olmadığı, Akdoğan, Dikmen, Cihangir, Bostacı, Korkuteli, Çayönü, Dilekkaya ve Görneç köylerinde bulunan farklı şahıslara ait olduğu öğrenilmiştir”dedi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.