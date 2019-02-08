45 saat sonra mucize kurtuluş

İstanbul Kartal'da çöken binada enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki bir gencin enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarıldığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu söyleniyor.

İstanbul Kartal'da çöken binada enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki bir gencin enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarıldığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu söyleniyor.

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.

Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezine gelerek burada ailelerle görüşen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında bilgi aldı. Bakanlar daha sonra, enkaz altında bir kişiyle iletişim kurulduğu haberi üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye geldi. Bu arada ekipler tarafından, çökmeden yaklaşık 45 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Soylu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklama, ekiplerin kısa bir süre önce genç bir çocuğu canlı olarak enkazdan çıkardığını belirterek, "Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, "Bir gencimize daha ulaştık. Çok acı bir durum tabii ki bu. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız'' ifadesini kullandı.

Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu söyleniyor.

16 yaşındaki bir gence enkazdan sağ ulaşılmasının ardından yakını sevinç yaşadı.

ALEMDAR AİLESİNDEN 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden son durumu aktaran NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Aileden 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Enkazdan şimdiye kadar 14 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 11 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında asansörde olan 13 yaşındaki Hilal Tuana enkazdan ilk çıkarılanlardan biri oldu. 9 yaşındaki Tayyip 6. saatte, annesi gece kurtarılan 5 yaşındaki Havva ise 19. saatte mucizeyi yaşadı. ENKAZDA ANNE-KIZ MUCİZESİ