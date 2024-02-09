  • BIST 9015.03
  • Altın 2004.077
  • Dolar 30.6773
  • Euro 33.0777
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

“45 sivil hizmet görevlisi temel eğitimlerini tamamladı”

» »
Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan “4. Derece Bilgisayar Operatörü” 45 sivil hizmet görevlisi (SHG) temel eğitimlerini tamamladı.
“45 sivil hizmet görevlisi temel eğitimlerini tamamladı”

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 45 SHG için Polis Okulu Müdürlüğü’nde “SHG Temel Eğitimi” düzenlendi.

Üç hafta süren eğitimin tamamlanmasının ardından bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, sivil hizmet görevlilerine sertifikaları takdim edildi.

Törene, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM 2. Yardımcısı Zafer Zaifer, Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ve eğitimi tamamlayan sivil hizmet görevlileri katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, SHG temel eğitimi sayesinde Ssvil hizmet görevlilerinin mesleki, yasal mevzuat, temel sağlık ve ilk yardım konularında bilinçlendirildiklerini belirterek, aldıkları eğitimlerin görevlerinde kendilerine yol haritası olacağını kaydetti.

Kuni, açılan münhal kapsamında mesleğe alınmaya hak kazanan sivil hizmet görevlilerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esendağlı: Akan Kürşat serbest yargılanacak09 Şubat 2024 Cuma 14:10
  • Gardiyanoğlu, Reklamcıları kabul etti... "Sektörün talepleri değerlendirilecek"09 Şubat 2024 Cuma 12:43
  • Avukat Akan Kürşat güneyde teminatla serbest bırakıldı09 Şubat 2024 Cuma 12:35
  • İş Cinayeti Sekizinci kattan atılan tahta palet başına vurdu!09 Şubat 2024 Cuma 12:02
  • Beklenen ödeme yapıldı09 Şubat 2024 Cuma 11:53
  • Burak Maviş: Çayırova ve Şehit Yalçın ilkokulları binalarının güvenli olmadığı altı ay sonra ortaya çıktı09 Şubat 2024 Cuma 11:48
  • Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü09 Şubat 2024 Cuma 11:20
  • Atan : Sosyal sigortalar dairesinde pazartesi günü uyarı grevine gidiliyor09 Şubat 2024 Cuma 11:06
  • Töre, İngiliz Milletvekillerinden Direk Uçuş Noktasında Destek İstedi09 Şubat 2024 Cuma 10:52
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruluyor…09 Şubat 2024 Cuma 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti