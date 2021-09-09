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45 sivil toplum örgütü Yunanistan’ın göçmen politikalarını eleştirdi

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Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu 45 sivil toplum örgütü, Yunanistan’ın göçmen politikalarını eleştirdi.
45 sivil toplum örgütü Yunanistan’ın göçmen politikalarını eleştirdi

Hükümetin sığınmacı ve göçmen sayısını azaltmak için Ege’yi geçmeye çalışanları Türkiye’ye ittiğini söyleyen örgütler, Yunanistan’ın sınırdaki caydırıcı faaliyetlerine son vermesini talep etti.

AFP’nin aktardığı habere göre örgütler Avrupa Birliği ve Yunan hükümetinin, sığınmacı kamplarındaki kişilerin seyahat imkanlarını daha da kısıtlayacak planlarına karşı çıktı.

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Yvla Johansson Mart ayında, Yunanistan’ın Türkiye kıyısında beş adasına kamp inşası için 276 milyon euro ayrıldığını duyurmuştu.

Yunanistan’da şiddet olayları ve kötü koşullarıyla anılan, 20 bin kişinin kaldığı Moria kampı geçen yıl yanmıştı. Bir yıl içinde yerine yapılacağı söylenen kampın inşasına ise hâlâ başlanamadı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Lesbos’taki sığınmacıların yüzde 96’sında depresyon, yüzde 93’ünde akut anksiyete görüldüğünü söylemişti.

Örgütler, sığınmacıların yapılması planlanan benzer kamplarda tutulmaması çağrısında bulundu.

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