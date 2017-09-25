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45 Ünite kan toplandı

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45 Ünite kan toplandı
Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.

24 Eylül Pazar günü Ak Hataylılar Derneği’nin düznlediği kan bağış kampanyasında 45 ünite kan toplandı.

Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü ile dernek binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya halkın ilgisi de oldukça büyüktü.

Ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması adına Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan kan bağış kampanyaları 26 Eylül Salı günü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 10:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

27 Eylül Çarşamba günü 10:00-14:00 saatleri arasındav Girne Polis Müdürlüğü, 28 Eylül Perşembe günü ise 10:00-14:00n saatleri arasınsa Rimax Otel, 15:30-17:30 saatleri arasında da Mağusa Kızılay Derneği öncülüğünde Mağusa Lemar’ın önünde yapılacak.

Yapılacak tüm kan bağış kampanyaları Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsüile gerçekleştirilecek.

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