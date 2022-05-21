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45 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır.
45 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9873 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

30 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

21 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9873 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.949.970        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.665                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.016                                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 408             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237 

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