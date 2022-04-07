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451 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır. 
451 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451      
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930     
      
Toplam Vaka Sayısı: 89.355            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550 

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