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453 test 0 vaka...Tedavisi devam eden 5 hasta kaldı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son durumu aktardı...
453 test 0 vaka...Tedavisi devam eden 5 hasta kaldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son durumu aktardı...

Bakan Pilli, bugün 453  yeni test yapıldığını, pozitif vaka olmadığını açıkladı.

Testlerin; Lefkoşa bölgesi petrol istasyonları, Girne bölgesi petrol istasyonları, Mağusa bölgesi petrol istasyonları, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Magusa Tıp amerkezi, Magusa Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Magusa Belediyesi ve Cumhuriyet Meclisinde yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan bugünkü veriler ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 453

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 9462

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 99

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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