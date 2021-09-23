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45’i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı

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45’i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı
45’i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.233 olup, 45’i yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 87 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.233

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 87

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .785.371

Toplam Vaka Sayısı: 19.038

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.852

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1111

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1054

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4086

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 779

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 243

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6728

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.525

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