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46 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm

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46 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm
46 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm

17.04.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin İlkay ER (K-64) kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu kaldırdığı Girne Dr. Akçiçek hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kirizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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