47 gram hintkeneviri ile MDMA hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

21.09.2019 tarihinde, Dipkarpaz’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.M.(E-26)’nin kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgahta 22.09.2019 tarihinde yapılan aramada, yaklaşık 47 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 4 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap parçaları bulunarak emare olarak alındı.

O.M tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor