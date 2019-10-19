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47 hintkeneviri bitkisi, 4 kilo kenevir ve 1 kilo kokain ele geçirildi

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Rum narkotik polisinin, Baf’a bağlı bir köyde yaşayan 50 yaşındaki bir şahsın evinde dün yaptığı aramada, 47 adet ekili hint keneviri bitkisi ele geçirdiği haber verildi.Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın polis tarafından yakalandığını ve gözaltı
47 hintkeneviri bitkisi, 4 kilo kenevir ve 1 kilo kokain ele geçirildi

4 KİLO KENEVİR VE 1 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ


Gazete, başka bir haberinde ise, Rum narkotik polisi tarafından Limasol’da yapılan bir operasyonda, 4 kilo hint keneviri ile 1 kilo kokain ele geçirildiğini yazdı.
Konuyla ilgili olarak 25, 32 ve 33 yaşlarındaki üç şahsın yakalandığını kaydeden gazete, Rum polisinin uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağına dair bir ihbar almasının ardından bir arabayı kontrol amaçlı durdurduğunu ve 25 yaşındaki şahsın kullandığı araçta, Yunanistan’dan gelen bir paket bulunduğunu belirtti.
Paketin içerisinde 4 kilo 300 gram hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kokain bulunduğunu kaydeden gazete, aynı saatlerde bölgeye başka bir aracın daha yaklaştığını ve daha sonra polisin bu araç içerisindeki 33 ve 32 yaşlarındaki iki kişiyi de tutukladığını belirtti.
Gazete, tutuklanan şahısların Limasol Kaza Mahkemesi’ne sevk edildiklerini ve aleyhlerinde sekiz gün tutukluluk kararı alındığını ekledi.

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