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47 Yaşındaki Sırp Kadın, Dünyanın En Çekici Büyükannesi Oldu

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47 Yaşındaki Sırp Kadın, Dünyanın En Çekici Büyükannesi Oldu
İngiltere merkezli The Sun gazetesi, 47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadını dünyanın en çekici büyükannesi ilan etti.

47 yaşındaki Zaklina isimli Sırp kadın, dünyanın "en çekici" büyükannesi seçildi.  İngiltere merkezli  The Sun gazetesi, Zaklina isimli Sırp kadının dünyanın "en çekici" büyükannesi seçildiğini yazdı.

158 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

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Gazete, Zaklina'nın sosyal paylaşım ağlarını aktif bir şekilde kullandığını ve sürekli olarak  İtalya'nın çeşitli kentlerinden paylaşımlar yaptığını belirtti. Zaklina'nın tüm dünyada 158 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

FRANSA, İSVİÇRE VE POLONYA'DA YAŞADI

The Sun'ın haberine göre, ünlü büyükanne daha önce  Fransa,  İsviçre ve  Polonya'da yaşadı.

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