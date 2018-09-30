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47 yıl önce ortadan kaybolan Sovyet pilotun cesedi bulundu

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Sovyet subayı Yuri Poyarkov, 1971 Nisan'ında, Sovyet MiG-21S avcı uçağı eğitim uçuşu sırasında arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolmuştu
47 yıl önce ortadan kaybolan Sovyet pilotun cesedi bulundu

Vietnam Halk Ordusu'nda eğitmen pilot olarak görev yaparken1971 yılında eğitim uçuşu yaptığı sırada ortadan kaybolan, Sovyet subayı Yuri Poyarkov'un cesedinin bulunduğu belirtildi. Poyarkov,  bir arkadaşıyla ortadan kaybolmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vietnam’da bulunan bir cesedin 47 yıl önce ortadan kaybolan Sovyet subayı Yuri Poyarkov’a ait olduğu iddia ediliyor. Havacılık tarihçisi Nikolay Bodrihin’e göre Poyarkov, Vietnam Halk Ordusunda eğitmen pilot olarak görev yaptı. 1971 Nisan’ında, Sovyet MiG-21S avcı uçağı eğitim uçuşu sırasında arkadaşıyla birlikte ortadan kayboldu.

Bodrihin, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Vietnamlılar düşen uçağı 10 gün boyunca aradılar, fakat bulamayınca aramaları durdurdular” dedi.

Geçtiğimiz yıl içinde ülkenin kuzey kesiminde kayıp pilotun torununun talebi üzerine bir arama operasyonu yapıldı. Pilotların kemikleriyle birlikte, uçağın da parçaları bulundu.

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