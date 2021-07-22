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48 kişiden sokağa çıkma yasağı ihlali

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48 kişiden sokağa çıkma yasağı ihlali
48 kişiden sokağa çıkma yasağı ihlali

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kurallar esniyor fakat vatandaş kurallara uymamaya devam ediyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 21-22 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 48 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

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