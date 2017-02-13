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48 Sporcu Terfi Etti

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48 Sporcu Terfi Etti
Lefkoşa Antrenman Salonu’nda disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavında 60 ve üzeri puan alan 48 sporcu bir üst kemere terfi etti

KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen 45. Renkli Kuşak sınavında 48 sporcu bir üst kemere terfi etti.
        Lefkoşa Federasyon Antrenman Salonu’nda 05 Şubat 2017 tarihinde yapılan “45. Renkli Kuşak Sınavı” disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcuların katıldığı sınav sonunda 60 ve üzeri puan alan 48 sporcu bir üst kemere terfi etti.
 

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ :

 

SARI KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. DEVRAN DEMİR
  2. OSMAN SİNELİ
  3. ALİRIZA ARTUĞ
  4. NEBİ GÜL
  5. FARUK ILGIN
  6. DAĞHAN OĞUZHANOĞLU
  7. YUSUF DAĞDALEN
  8. OĞUZHAN ERİKLİOĞLU

 

YEŞİL KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. BERNANUR ŞİMŞEK
  2. NİYAZİ BERKSAN ŞİMŞEK
  3. YUSUF ABDULLAH NACAKCI
  4. MEHMET AKİF TAV
  5. ADNAN MENDERES BERGÜN
  6. CENGİZ TOPEL BERGÜN
  7. AYŞE BAKIMAN
  8. GÜLBEN İZZİGİL
  9. DELFİN NUSRET
  10. UĞURCAN TAŞYÜREK
  11. KORAY KORYÜREK
  12. BÜNYAMİN BASKIN
  13. YİĞİT TAHSİL GÜNGÖR
  14. MEHMET ÇEPKİ
  15. YUSUF DEMİRBİLEK
  16. AZİM TAMAL
  17. ÖZGÜL KAYA
  18. MUSTAFA ÖZER
  19. CANAN GÖKSU

 

YEŞİL-MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. ALDOĞAN ALP EYYÜBOĞLU
  2. CANAN GÖKSU

 

MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. ELİF GÖK
  2. MERTSAN ÇAKIRLI
  3. SEDAT KURNAZ
  4. MEHMET ÇAKIRLI

 

MAVİ-TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. ALİ KÖSEOĞLU
  2. MEHMET YORGANCI
  3. İSMET BAYDUR
  4. METİN ERZEYBEK
  5. EYLÜL YILMAZ
  6. MERVE ÖZOKUTAN

 

TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. KAAN SEZER
  2. ARCAN BERK ŞAŞKARA

 

TURUNCU-KAHVE KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. AHMET EMRE ŞEKER
  2. EMRE ATABEY
  3. BEKTAŞ KUTUĞU

 

KAHVERENGİ KEMERE TERFİ EDENLER :

  1. BALKAN BULUT
  2. VELİ ABİÇ
  3. NECATİ ÇİP
  4. SUDE BAL
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