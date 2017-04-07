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48 yerli ürünün 47’si temiz…

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48 yerli ürünün 47’si temiz…
Tarım Dairesi, 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yerli ve ithal olmak üzere 74 üründe yaptığı gıda denetimi sonucunda, 1 yerli 5 de ithal olmak üzere 6 üründe limit üstü kalıntı tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, kalıntı tespit edilen yerli ürünün hasadına izin verilmediğini, ithal ürünlerin ise üçünün imha edildiğini, ikisinin de menşeine iade edildiğini kaydetti.

Tarım Dairesi, 31 Mart - 6 Nisan dönemi içerisinde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçları ile üretici ve ithalatçı isimlerini açıkladı.

Açıklamada, 48 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerde 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtilirken, 26 ithal üründe yapılan analizlerde ise 5 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

48 YERLİ ÜRÜNÜN 47’Sİ TEMİZ

Tarım Dairesi, denetimler kapsamında toplam 48 yerli üründen numune alınarak analizlerinin yapıldığını, bunlardan 47’sinin temiz, 1’nin ise “kirli” çıktığını kaydetti.

Açıklamada, bu hafta içinde enginar (ihraç), patlıcan, ıspanak, marul, çilek, salatalık, taze fasulye, sivri biber, domates, cherry domates, kereviz, salatalık,  maydanoz ve baklada yapılan analizlerde, bir üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi. 

Açıklamada, İncirli’den Aytaç Özcezarlı’ya ait 1 adet Ispanak örneğinin “kirli” çıktığı ve hasadına izin verilmezken, bir sonraki analize kadar ürününün bekletileceği kaydedildi.

26 İTHAL ÜRÜNÜN 21’İ TEMİZ

Tarım Dairesi, aynı tarihler arasında 26 adet ithal üründen numune alındığını ve bunların 21 adedinin temiz bulunduğunu, 5 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.

Yapılan denetimlerde Elma çeşitleri, Armut (Deveci), Cherry Domates, Ayçiçek küspesi, Buğday, Susam temiz olup sadece 5’inde kalıntıya rastlandığı ifade edildi.  

Limit üstü çıkan Ürünler ve İthalatçı Firmalar ise şöyle:

“SVS Ticaret Şti. Elma (Starking) ve Elma(Golden) menşeine iade edildi.

Defteralı Gıda Ltd. Elma(Starking) ve Elma (Golden) imha edildi.

Onbaşı İşletmeleri Ltd. Armut (Deveci) imha edildi.”

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