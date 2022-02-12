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486 Vaka, 1 Vefat!

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KKTC'de bugün 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
486 Vaka, 1 Vefat!

KKTC 12 Şubat korona tablosu;

"Toplam 24.471 test yapıldı, 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 597 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.471 olup, 486 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir. 

206 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 34 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.471       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 486 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 486        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.570.779    
      
Toplam Vaka Sayısı: 61.370        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 56.697          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4491      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4422      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  165   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467  
 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3735        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125579

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