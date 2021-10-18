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48'i Yerel, 65 Yeni Vaka!

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48'i Yerel, 65 Yeni Vaka!
48'i Yerel, 65 Yeni Vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.615 olup, 48’i yerel 65 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.

2 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 48 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

18 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.615

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 48

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.265.963

Toplam Vaka Sayısı: 21.083

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.834

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1167

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1122

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 239

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 205

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6797

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 68.523

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