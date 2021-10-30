49 Bahis Sitesine Erişim Engeli

KKTC’den yayın yaptığı düşünülen 49 bahis sitesi mahkeme kararı ile kapatıldı...!
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun (BTHK), mahkeme kararını internet servis sağlayıcılarına Perşembe günü bildirdiği öğrenildi..!
KKTC’den yayın yaptığı düşünülen 49 bahis sitesi mahkeme kararı ile kapatıldı...!
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun (BTHK), mahkeme kararını internet servis sağlayıcılarına Perşembe günü bildirdiği öğrenildi..!
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