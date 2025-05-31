49 bin 950 Euro gümrük cezasını ödemediler, tutuklandılar

Güney Kıbrıs’tan 49 adet oyun konsolunu ülkeye kaçak getirmekle itham edilen zanlılar Andreas Vrachimis ve Georgios Olympios tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Boduroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Boduroğlu 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:25 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan gelen zanlı Andreas Vrachimis yönetiminde bulunan PTZ 276 plakalı araç ile ve aynı araçta yolcu olarak bulunan zanlı Georgios Olympios’un Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak istedikleri esnada gümrük sınırı içerisinde aracında görevli gümrük memurları tarafından yapılan kontrol neticesinde aracın arka koltuğunda gümrüğü ödenmemiş toplam 16 bin 650 Euro değerinde 49 adet oyun konsolunu tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlıların Gümrük memurları tarafından kendilerine kesilen 49 bin 950 Euro gümrük cezasını ödememesi üzerine olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis başlatılan soruşturma neticesinde zanlıların beyanları olduğunu yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu oyun konsollarını Kuzey Kıbrıs’ta getirmiş oldukları düşünülen şahıs veya şahıslar olup olmadığının araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.