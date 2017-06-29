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“49. Geleneksel İskele Festivali”, yarın başlıyor

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“49. Geleneksel İskele Festivali”, yarın başlıyor
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacağı festivalin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yapacak.

Festivalde, 22. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC, Türkiye, Arjantin, İspanya, Şili, Rusya, Azerbaycan ve Makedonya ekiplerinin gösterileri yer alacak.

10 gün sürecek festivalde, “34. Yılın Genç Kızı Ve Genç Erkeği Yarışması”, “22. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali”, KKTC Turing Otomobil Kurumu tarafından düzenlenecek otomobil rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışı, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, Çocuk Şöleni, Tavla, Tenis Darts ve Satranç Turnuvası, Basketbol Şöleni, Zıpkınla ve Oltayla Balık Avlama Yarışması, Trap-Skeet Yarışması, En Güzel Bahçe Yarışması, Yemek Yarışması, Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması gibi etkinlikler yer alacak.

AÇILIŞ KONSERİ EMRE AYDIN’DAN

İskele Festivali’nin açılış konserini pop müzik sanatçısı Emre Aydın verecek.

9 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek festivalde 3 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de Karadenizliler Gecesi’nde Apolos Lermi, 6 Temmuz Perşembe saat 21.00’da Larnakalılar Gecesi’nde Kubilay Aşık, Hasan Uluel, İbrahim Kurşuniler, Turgay Erzurumlu ve Engin Erzurumlu konser verecek.

8 Temmuz saat 22.00’da sanatçı Koray Avcı sahne alacak.

49. Geleneksel İskele Festivalinin finalinde, 9 Temmuz’da, Çocuk Şöleni yer alacak.

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