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49. İskele Festivali 30 Haziran'da başlıyor

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49. İskele Festivali 30 Haziran'da başlıyor
49. Geleneksel İskele Festivali, 30 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Festival, 30 Haziran akşamı 19.30’daki kortej yürüyüşünün ardından konuk halk dansları ekiplerinin 20.30’daki gösterileriyle başlayacak.

Festivalin açılış günü olan 30 Haziran Cuma saat 22.00’de Emre Aydın konseri yer alacak.

Festival kapsamında, Tenis Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Halk Dansları Festivali, Sokak Basketbol Şöleni, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, Zıpkın ve Olta ile Balık Avlama Yarışması, Satranç Turnuvası, En Güzel Bahçe Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetli Yemekler Yarışması, Minikler Halı Saha Turnuvası, Gençlik Yarışması, İskele Rallisi, Tavla Turnuvası, Koray Avcı konseri Çocuk Şöleni ve diğer birçok etkinlik yapılacak.

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