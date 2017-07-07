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49. İskele Festivali’nde dün akşam Larnakalılar Gecesi yapıldı

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49. İskele Festivali’nde dün akşam Larnakalılar Gecesi yapıldı
Nostaljinin yaşandığı gecede misafirlere Larnakalılara özgü nohutlu pilav ile acuva tatlısının yanı sıra kumda kahve ikramı da yapıldı. Gecede Larnaka’dan siyah beyaz fotoğraflar da sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin de desteğiyle düzenlenen Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Etkinlikte ses sanatçıları Kubilay Aşık, Hasan Uluel, Mehmet Uluel, İbrahim Kurşuniler ve Turgay ile Engin Erzurumlular sahne aldı.

SADIKOĞLU: “LARNAKALILAR GECESİ, ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu gecede yaptığı konuşmasında yıllar önce Larnaka’da Deniz Panayırı olarak başlayan, şimdilerde ise festivale dönüşen İskele Festivali bünyesinde gerçekleşen Larnakalılar Gecesi’nin geçmişi yâd etmek açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten günümüze Larnakalılar Gecesi’nin düzenlenmesinde katkı koyan herkese şükranlarını sunan Sadıkoğlu,  hayatta olmayanları da rahmetle andı.

FAHRİ: “KAYIP OTOBÜS ANIT PROJESİ HAYATA GEÇECEK”

Larnakalılar Derneği As Başkanı Ülker Fahri,  Larnakalılar Gecesi’nin 1974 öncesi sahip oldukları sevgi ve saygının halen yaşatmakta olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Fahri, Kayıp Otobüs Anıt Projesi’ni de en kısa sürede hayata geçireceklerini de ifade etti.

YAHYALAR: “GECEYE KATKIDA BULUNMAK BİZİ GURULANDIRIYOR”

Larnaka Türk Kadınlar Birliği Başkanı Fatma Yahyalar ise kuruldukları günden bu yana birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Yahyalar, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Larnakalılar Gecesi’ne iki yıldır katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANI PLAKETLERİ VERİLDİ

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nde katkılarından dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başta olmak üzere, Larnaka’nın önemli isimlerine anı plaketleri de taktim edildi.

KORAY AVCI KONSERİ YARIN

49. Geleneksel İskele Festivali’nde bu yıl 34’üncüsü gerçekleşecek Gençlik Yarışması bu akşam saat 21.00’da İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

Festivalde yarın saat 16.00’da başlayacak 9. İskele Belediyesi Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Yarışması, saat 20.30’da Tavla Turnuvası ve saat 22.00’da ise Türkiyeli sanatçı Koray Avcı konser verecek.

Ücretsiz verilecek konser İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alacak.

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