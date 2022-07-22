49 Üründen 47'si Temiz

Tarım Dairesi 15-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 31 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Svs Tic. Ltd. ait Siyah Üzümde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Serhatköy sakinlerinden Mehmet S. Serpek’e ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Limit Üstü
6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
7 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
11 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
15 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz
16 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
17 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
18 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çilek Temiz
19 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
20 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 CMR İthal İsot Biber Temiz
22 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
23 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
24 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
25 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz
26 Kazım Altuncuoğlu İthal Şeftali Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
32 Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz
33 Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz
34 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz
35 Murat Dağtekin Mağusa Biber Temiz
36 Cemaliye Yorgancı Serdarlı Molehiya Temiz
37 Naci İlgililer Serdarlı Molehiya Temiz
38 Mustafa Büyükadam Serdarlı Molehiya Temiz
39 Ramazan Değirmanci Mevlevi Sultani Üzüm Temiz
40 Mehmet S. Serpek Serhatköy Molehiya Limit Üstü
41 Bülent Noburdalı Güzelyurt Elma Temiz
42 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz Temiz
43 Güner Güler Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
44 Şaban Berk Yeşilyurt Sultani Üzüm 2 Temiz
45 Şaban Berk Yeşilyurt Sultani Üzüm 1 Temiz
46 İbrahim Güneş Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
47 Kemal Kamiloğlu Alsancak Kapya Biber Temiz
48 Kemal Kamiloğlu Alsancak Salatalık Temiz
49 Hüsyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
50 Ramadan As Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
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