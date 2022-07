49 Üründen 47'si Temiz

Tarım Dairesi 15-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 31 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.



Svs Tic. Ltd. ait Siyah Üzümde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.



Serhatköy sakinlerinden Mehmet S. Serpek’e ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Limit Üstü

6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

7 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

9 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

10 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz

11 Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

15 Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz

16 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

17 Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz

18 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çilek Temiz

19 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz

20 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 CMR İthal İsot Biber Temiz

22 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

23 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

24 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz

25 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz

26 Kazım Altuncuoğlu İthal Şeftali Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

32 Ramazan Ateş Mağusa Domates Temiz

33 Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz

34 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz

35 Murat Dağtekin Mağusa Biber Temiz

36 Cemaliye Yorgancı Serdarlı Molehiya Temiz

37 Naci İlgililer Serdarlı Molehiya Temiz

38 Mustafa Büyükadam Serdarlı Molehiya Temiz

39 Ramazan Değirmanci Mevlevi Sultani Üzüm Temiz

40 Mehmet S. Serpek Serhatköy Molehiya Limit Üstü

41 Bülent Noburdalı Güzelyurt Elma Temiz

42 Ahmet Çetin Gaziveren Maydanoz Temiz

43 Güner Güler Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

44 Şaban Berk Yeşilyurt Sultani Üzüm 2 Temiz

45 Şaban Berk Yeşilyurt Sultani Üzüm 1 Temiz

46 İbrahim Güneş Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

47 Kemal Kamiloğlu Alsancak Kapya Biber Temiz

48 Kemal Kamiloğlu Alsancak Salatalık Temiz

49 Hüsyin Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

50 Ramadan As Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz