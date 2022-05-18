  • BIST 2.393,61
  • Altın 933.07
  • Dolar 15.9474
  • Euro 16.7074
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

49 Vaka

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır.
49 Vaka

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele,  2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49        
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.561                       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458           
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  
205

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 49 Vaka18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:57
  • Başbakan: “Biz ateşten gömleği giydik”18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:01
  • CTP güven oylaması öncesinde Meclis önünde eylem düzenledi (VİDEO)18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:35
  • Bazı tütün ürünlerinde 2 TL’lik zam geldi18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:34
  • Sessiz Katil: Hipertansiyon18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:07
  • İskele Belediye Korosu, Kulakların Pasını Sildi18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:51
  • Güney Kıbrıs'ta hayvancılardan büyük eylem18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57
  • Müstahdem tarafından hırsızlık18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:10
  • Hintkeneviri, tabanca, canlı mermi ne artarsan var!18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:09
  • 5 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduran 4 kişi tutuklandı18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti