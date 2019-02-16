49 yaşında hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dün akşam saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de sakin Mehmet ÖZSAKİN (E-49)
ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmekte
Polis Basın Subaylığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Dün akşam saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de sakin Mehmet ÖZSAKİN (E-49)
ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmekte
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