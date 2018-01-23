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4’lü koalisyon görüşmeleri bugün de sürecek

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4’lü koalisyon görüşmeleri bugün de sürecek
4’lü koalisyon görüşmeleri bugün de sürecek

Koalisyon hükümeti oluşturmak amacıyla görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları DÜN yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın görüşmesi HP Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yaparak, koalisyon görüşmelerini sürdürme niyet ve kararlılıklarının devam ettiğini, öğleden sonra TDP Genel Merkezi’nde yeniden biraraya geleceklerini kaydetti.

Bir başka soru üzerine de Özersay, dün Cumhuriyet Meclisi’nde ve Afrika Gazetesi önünde yaşananlardan koalisyon görüşmelerinin etkilenmediğini de belirtti.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, hükümeti kurma görevini kime vereceği kararının Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ait olduğunu, ancak dört partinin koalisyon görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

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