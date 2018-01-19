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4’LÜ KOALİSYONA DOĞRU

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4’LÜ KOALİSYONA DOĞRU
UBP-DP hükümetinin istifası bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuluyor...

SORAKIN: “PAZARTESİNE KADAR KESİN SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partiler arası resmi olmayan görüşmelerin başkanlar düzeyinde sürdüğünü kaydederek, “Henüz resmi ve detaylı bir şey söylemek mümkün değil. Pazartesine kadar kesin sonuç alınabileceğini düşünüyorum” dedi. Sorakın, 4’lü koalisyonla ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini de ekledi.  

İDRİS: 4’LÜ KOALİSYON İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU ANCAK HER ŞEY TAMAM’ DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN”
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, 4’lü koalisyon için sürdürülen gayri resmi görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “ ‘Her şey tamam’ demek için henüz erken” dedi. İdris, süreç böyle devam ederse görüşmelere yakında resmi düzeyde başlanabileceğini, kamuoyuna daha rahat bilgi verilebileceğini dile getirdi.

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