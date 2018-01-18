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4'lü koalisyona doğru, işte bakanlıklar

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4'lü koalisyona doğru, işte bakanlıklar
4'lü koalisyona doğru, işte bakanlıklar... “Seçim hükümeti” değil uzun ömürlü hükümet...

Kıbrıs Gazetesi'nin manşetten verdiği habere göre 4 siyasal parti hükümeti kurmak üzere...

“Seçim hükümeti” değil uzun ömürlü hükümet

Yapılan görüşmede hangi partinin kaç bakanlık alacağı da karara bağlandı. Buna göre dörtlü koalisyonda CTP’nin 4, HP’nin 3, TDP’nin 2 ve DP’nin 2 bakanlık alacağı iddia edildi.

Hükümetin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulacağı öğrenildi. İddia edildiği gibi bir “seçim hükümeti” ya da “geçiş hükümeti” gibi kısa ömürlü koalisyon değil, uzun ömürlü bir reform hükümeti hedefleniyor. Parti yetkilileri, reformları yapmak için halktan süre talep edecek. 4 partinin yetkilileri de vaat ettikleri reformları yerine getirerek, hükümette güç kazanmayı istiyor.

Daha önce hükümetin teknokrat kadrodan oluşacağı belirtilirken, bu fikirden uzaklaşıldığı ve bakanların kabineden yapılacağı öne sürüldü. Diğer parti başkanlarının başbakan yardımcıları olacağı ve tümünün de bir bakanlık görevi bulunacağı öne sürüldü.

Kim, hangi bakanlığı istiyor?

Yapılan pazarlıklarda özellikle DP’nin “maliye” ve “turizmi” yeniden istediği ve diğer partilerin bu isteme karşı çıkmadığı iddia edildi.

HP’nin “dışişleri”, “ekonomi” ve “çalışma” bakanlıklarını,

TDP’nin de “eğitim” ve “içişleri bakanlığını” talep ettiği öne sürülüyor.

Bu durumda kendisine “başbakanlık”, “sağlık” “ulaştırma” ve “tarım” bakanlıkları kalan CTP’nin, bir iki olası ufak değişiklikler dışında taleplere çok fazla itiraz etmeyeceği öne sürüldü. 

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