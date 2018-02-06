4’lü koalisyonun ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılacak

4’lü koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti Dörtlü koalisyonunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.Başbakan Tufan Erhürman Başkanlığı’ndaki Bakanlar Kurulu, çalışmalarına saat 10.00’da başlayacak.
Toplantıda, hükümet programı ele alınacak.4’lü koalisyon hükümetinin bakanları; daha önce de Başbakanlık’ta bir araya gelmişti.
Hükümet programının ele alındığı toplantıda, programının hazırlanması için görev dağılımı yapılmıştı.
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