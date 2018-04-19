4'lü koalisyonun LTB adayı Harmancı gibi... #SüphesizHepBirlikte

Yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik yaşanıyor.

4'lü koalisyon hükümetinin yürüttüğü ittifak çalışmasında sona gelindiği öğrenilirken dün hükümetin büyük ortağı CTP 14 Belediyede müracaat kabul etmişti. 14 Belediye ve ittifak ile ilgili son kararın CTP Parti Meclisi'nde bu akşam alınması bekleniyor.

CTP LTB'de adaylık müracaat kabulü açmamış ve bunun 4'lü koalisyon hükümetinin bir çok bölgedeki uzlaşısında LTB'de Mehmet Harmancı'yı destekleyeceği olarak yorumlanmıştı.

Şüphesiz Hep Birlikte

2014 yılındaki yerel yönetim seçimlerinde Mehmet Harmancı seçim sloganı olarak #ŞüphesizHarmancı sloganını kullanmıştı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yayınladığı grafik çalışması ile önümüzdeki seçimler için #ŞüphesizHepBirlikte sloganını kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

LTB Başkanı Harmancı sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide "#şüphesiz birlikte başardık, #şüphesiz şimdi hak ettiğimiz noktaya koşacağız..." açıklaması yaptı ve birlik mesajı verdi.