“4'üncü Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması”na eser kabulü 14 Nisan’a uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “4. Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf Yarışması”na eser kabulü, 14 Nisan tarihine kadar uzattığını açıkladı.

“Sanat Engel Tanımaz IV Fotoğraf Yarışması”yla ilgili düzenlenen seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu yarışmayla ilgili bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Mehmet Türkelman, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Hüseyin, Buket Özatay, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Asbaşkanı Ahmet Akdeniz birer konuşma yaptı.

Yarışma ve katılım şartlarıyla ilgili detaylı bilgi, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi sanatengeltanimaz.com web sitesinden alınabilir. Yarışmaya ayrıca internet site üzerinden de başvuru yapılabiliyor.