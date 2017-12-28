4x4 Kupa Canavarı Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi: 75 – Fenerbahçe: 59

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 75- 59 yenerek kupanın sahibi oldu. Tarihinde ilk kez oynadığı kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi bir yıl içinde Türkiye Kupası, Türkiye Lig Şampiyonluğu ve Eurocup'tan sonra dördüncü kupasını müzesine götürdü. Yakın Doğu Üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu da kariyeri boyunca dokuzuncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan zorlu maçta rakibine 16 sayı farkla maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi maça, Courtney Vandersloot, Cansu Köksal, Kayla Mc Bride Bahar Çağlar, Sandrine Gruda beşiyle başladı. Maçta etkili bir oyun sergileyen maçın kontrolünü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 41-34, asistte 23-16 üstünlük sağladı. Quanitra Hollingsvorth en son 18 Kasım'daki Fenerbahçe maçında oynanan sonra ilk kez sahaya çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride maçın MVP’si seçilirken 21sayı kaydetti. Courtney Vandersloot 9 asisti, Sandribe Gruda 8 ve Jantel Lavender de 7 ribauntla maçın öne çıkan istatistikleri arasına girdi.

Maçta 5. Dakika 2-6 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilse de Cansu Köksal’ın basketi ile Yakın Doğu Üniversitesi 4 dakika kala ilk defa öne geçti (9-8).İlk periodu da 1 sayı önde kapatan YDÜ oldu (13-12).

Pelin Bilgiç ile hızlanan Fenerbahçe, Ayşe Cora’nın basketi ile 5. dakikaya 17-24 önde giren taraf oldu. Kayla Mc Bride’ın skor liderliğinde Yakın Doğu Üniversitesi önce aradaki farkı kapattı. Son 5 dakikada 22-7’lik skor ile devreyi de 39-31 önde kapattı.

Üçüncü periodu da 20-10 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi çeyreğin sonunda 18 sayılık farkı yakaladı (59-41).3. Çeyreğin sonuna doğru kupanın bir kulpuna yapışan Yakın Doğu Üniversitesi en Quanitra Hollingsworth’un serbest atıştan bulduğu sayılar ile son 6 dakikaya 22 sayı önde girdi (67-45). Karşılaşmayı da Yakın Doğu Üniversitesi kazandı (75-59).

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesinde: Bahar Çağlar 10 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Cansu Köksal 9 sayı, 1 ribaund, 1 asist, Kayla McBride 21 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 11 sayı, 2 ribaund, 8 asist, Jantel Lavender 14 sayı, 7 ribaund, 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de: Anastasiya Verameyenka 13 sayı, 9 ribaund, 1 asist, Birsel Demirmen Vardarlı 11 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Pelin Bilgiç 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile oynadı.