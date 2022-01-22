5-11 Yaş Çocuklarımız Mutlaka Aşılanmalıdır!

Pandeminin bu döneminde, ülkemizde ve tüm dünyada özellikle Omicron varyantın hakim olması ile vaka sayılarında ciddi artış görülmektedir. Aşısız insanlarımızın kaybedilmesini üzülerek takip etmekteyiz. Kayıplarımızı azaltmak ve hayata devam edebilmemizin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunduğumuz ortamların havalandırılması, aşılama ve artık enfekte kişilerin zamanında tedavisi olduğu açıktır.

ABD tarafından Ekim 2021, Avrupa Birliği tarafından Kasım 2021’den beri 5-11 yaş grubu çocukların Biontech-Pfizer aşısı çocuk dozunda uygulamaya girmiştir. O zamandan beridir bizim çocuklarımızı da Covid-19 dan korunmak için aşılanması gerektiğini her ortamda vurguladık. 3 ay gecikme ile bizim çocuklarımızın da bu aşıya erişimlerinin olmasını pandemi ile mücadele açısından çok önemli olarak görmekteyiz.

5-11 yaş grubu çocuklar aşılanmalı mı?

Pandeminin başından beri dünyada milyonlarca bu yaş grubu COVID-19 enfeksiyonu görülmüştür. Çocuklarda ne kadar da genellikle hafif enfeksiyona neden olsa da, çocuklarda da ağır enfeksiyon, hastaneye yatış ve kayıp görülebilmektedir. Bilinmelidir ki, çocukların da COVID-19 ile enfekte olma olasılığı yetişkinler kadardır.

Son yaşanan vaka artışları göstermiştir ki, vakaların %30’u çocuk yaş grubundadır. Bu da aşısız çocukların enfeksiyona çok açık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle çocuklarımızı Covid-19 a karşı mutlaka aşılamalıyız.

Çocuklar:

COVID-19 nedeni ile hasta olabilir

COVID-19 hastalığı nedeni ile kısa dönemde solunum sıkıntısı, uzun dönemde bilinen MIS-C ve bilinmeyen birçok ciddi sağlık sorunları yaşayabilir

COVID-19 pozitif olduktan sonra evde, okulda veya kreşte arkadaşları ve yüksek riskli akrabalarına bulaştırabilirler

Pozitif olmaları nedeni ile hem eğitim hem de sosyal yaşamdan izole olmanın ciddi sorunları ile karşılaşabilirler

Çocuklarda da hayati risk oluşturmaktadır

Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) COVID-19 ile enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra, çocuklarda, kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike oluşturabilen ciddi bir sorundur. MIS-C vaklarının %20’sinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Ayrıca, Diyabet, Astım, kalp hastalığı, savunma yetmezliği gibi kronik hastalığı olan çocukların ağır enfeksiyon ve hayati risk oluşturabilecek ciddi komplikasyonlarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir.

Çocuğunuzu ve kendinizi aşılayarak, ailenizi ve toplumu korumaya yardımcı olun!

5 yaş üstü çocuklarımızın aşılanması ile Covid-19 enfeksiyonu geçirme ihtimalleri ciddi oranda düşecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi:

• 5 yaş üstü çocukların aşılanması, ile aşı için uygun olmayan 5 yaş altı kardeş ve enfekte olma durumunda ağır hastalık geçirme riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır.

• Aşı, çocukların COVID-19’a bağlı ağır hastalık geçirmelerini önleyecektir.

• 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması, onların eğitimlerine ve sosyal etkinliklerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sürdürebilir yüz yüze eğitim, çocukların sosyal gelişimi, yani gelecekleri için hayati derecede önemlidir.

COVID-19 Aşıları 5-11 yaş grubu için güvenlidir!

Çocuk dozu m-RNA aşıları rutin kullanma girmeden önce yapılan çalışmada 3109 çocuk aşılandı ve herhangi bir orta veya ağır yan etki gözlenmemiştir. 3 Kasım -19 Aralık 2021 arasında ABD’de 5-11 yaşa toplam 8.7 milyon doz Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı uygulanmıştır. 4,249 yan etki bildirilmiş ve bunların 4,149 (%97.6) u ciddi olmayan lokal şişlik, ağrı, kızarıklık baş ağrısı vb yönündedir.

Esas mRNA aşıları ile ilgili korkulan nadir fakat ciddi yan etki miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve perikardit (kalbin dış zarının iltihaplanması) dir. 5-11 yaş grubu için ABD’de yapılan 8 milyon dozda sadece 11 vakada gösterilmiştir. Bu sonuçlar, bu ciddi yan etkinin bu yaş grubunda oldukça nadir olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

İddiaların aksine, Covid 19 mRNA aşılarının kısırlık yaptığına yönelik herhangi bir bilimsel veri yoktur. Bu sadece kanıtlanmamış bir iddiadır.

Aşı her çocuğun hakkıdır!

COVİD-19, SARS-Cov-2 enfeksiyonu hem erişkinlerde hem de çocuklarda ciddi, ağır hastalığa, hayati risk oluşturan sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzu mutlaka aşılatınız.

5-11 yaş için ilgili 2 doz (10 μg, 0.2mL) 3 hafta ara ile uygulanması önerilmektedir. Aşı sonrası kolda ağrı, kızarıklık ve şişme gözlenebilir. Çocuğunuzda yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı gözlenebilir. Bu durumda aspirin dışı parasetemol veya ibuprofen kullanılabilir.

Sürdürülebilir yüz yüze eğitim, maske-mesafe kuralları içinde sosyal yaşamın ve ekonomik yaşamın devamı için mutlaka Covid-19 aşılarının zamanında yapılması hayati derecede önemlidir.

Kendinizi ve çocuklarınızı COVID-19'a karşı uygun zamanda, onaylı aşılarla aşılayarak .kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi hem de toplumumuzu enfeksiyona karşı koruyabilirsiniz.