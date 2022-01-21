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5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programı başlıyor!

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5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacaktır. 
5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programı başlıyor!

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

5-11 Yaş gurubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacaktır. 

İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacaktır. 

Aşılama merkezler aşağıdaki gibidir 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği 

14.00- 18.00 saatleri arasında 

Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi 

09.00-14.00 saatleri arasında 

Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi 

09.00-14.00 saatleri arasında 

Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi 

09.00-14.00 saatleri arasında 

Ayrıca 12-18 yaş gurubu hatırlatma dozları ( son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlamış olup, kişiler daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilirler.

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