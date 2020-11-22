%5 alan Arıklı, Girne'den 3 vekil istiyorum dedi!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Girne İlçe Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Arıklı, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi değerlendirerek, "Ülke daha fazla Hükümet boşluğu kaldıramaz. Bir an evvel bu boşluk doldurulmalı" dedi.

Arıklı Hükümet kurma çalışmalarına da değinerek;" Hükümeti kurma görevi Sayın Tufan Erhürmanda. Erhürman, 2021 yılının mart ayında ülkeyi seçime götürecek bir erken seçim hükümeti kurmalı. Kuracağı hükümet, bütçeyi geçirmeli ve seçim yasasını yeniden yapmalı. Biz YDP olarak %10 baraj ve karma oyun kaldırıldığı bir yasa istiyoruz. Seçimden ısrarla kaçanlar er veya geç halkla yüzleşecekler" dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Girne ilçesinde 2 aday arkadaşımız yarışıyor. Kim kazanırsa başımızın üstünde yeri var. Ama kazanacak aday bilmeli ki yükü çok ağır olacak. Bu seçimlerde Girne’den en az 3 Vekil istiyoruz"

Dün yapılan Güzelyurt ve Lefke İlçe Kongrlerinde, Lefke İlçe Başkanlığına Ahmet Çolakoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanlığına ise Hakan Bozkurt seçildi.

YDP ilçe kongreleri önümüzdeki hafta 28 Kasım tarihinde İskele ve 29 Kasım tarihinde ise Gazmağusa’da yapılacak. Lefkoşa İlçe Kongresi ise 6 Aralık tarihinde yapılacak.