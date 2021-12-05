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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

 İş Kadınları Derneği bir ülkede kadınlara  politika ve karar mekanizmalarında büyük oranda  yer verilmesinin, kadın girişimci sayısının  da aynı oranda artmasına katkı sağlayacağını kaydetti;  kadınların  siyasette ve kamu yönetiminde daha fazla temsil edilmelerini her zaman destekleyeceklerini  vurguladı.


Dernek Başkanı Selin Candemir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümünü  dolayısıyla yayımladığı mesajında siyasi karar alma mekanizmalarında yer alan kadınların toplumun diğer kadınları için de rol model olacağını belirtti.


Candemir, “Kıbrıs Türk ekonomisine yeni bir heyecan katacağından emin olduğumuz kadınlarımız, artık rol model olarak hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkmalıdır. Bu sayede kadın girişimci sayımız artacak ve geleceği çok daha güçlü şekilde karşılamanın gururunu yaşayacağız” dedi.


Cumhuriyeti Meclisi’nde görev yapan 50 milletvekilinden sadece 9’unun kadın olduğuna ve 10 üyeli Bakanlar Kurulu’nda sadece 1 kadın bakan bulunduğuna dikkat çeken Candemir, bunun yetersiz olduğunu  ifade etti. 


KKTC’nin sürdürülebilir bir şekilde kalkınması ve toplumsal refahı yükselterek hedeflerine ulaşması için çoğulcu demokratik bir siyaset yapılanmasının şart olduğunu kaydeden Candemir, “Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı ülkemizi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediği bir ortamda ülkemizi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkamayacaktır” dedi.
 

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