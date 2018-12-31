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5 Arka Kamerası ile 'Yok Artık' Dedirten Nokia 9'un Basın Görseli Ortaya Çıktı

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2, 3, 4 derken işin suyu çıkmış durumda. Nokia, çok yakında gerçekleştireceği lansman ile 5 arka kameralı Nokia 9'u resmi olarak tanıtacak. Cihazın basın görselleri ise Evan Blass aracılığı ile ortaya çıktı.
5 Arka Kamerası ile 'Yok Artık' Dedirten Nokia 9'un Basın Görseli Ortaya Çıktı

Nokia’nın 5 arka kameraya sahip olacak yeni amiral gemisi Nokia 9 hakkında yeni bir sızıntı, daha önce pek çok akıllı telefonun fotoğraflarını daha tanıtılmadan paylaşmış olan Evan Blass’tan geldi.

Paylaşılan görsele göre Nokia 9, çentikli tasarım yerine Samsung’un Infinity Display tasarımına benzer ince çerçeveli bir tasarım benimseyecek. Ancak cihazın asıl dikkat çeken özelliği arka kamera tasarımı ve sayısı olacak.

Cihazın arkasında toplam beş kamera yer alacak. Bu kameralar yukarıdan aşağıya 1-1-3 şeklinde sıralanacak. Altıgen biçimindeki kamera modülünün sağ ve sol üst köşelerinde ise flaş ve lazer sensörler yer alacak.

DxOmark listesine göre Huawei, mobil fotoğrafçılık konusunda sektörü eline almış durumda. Nokia’nın beş arka kameralı amiral gemisi ile nasıl bir performans göstereceği ve DxOmark’tan kaç puan alacağı büyük bir merak konusu.

Beholder kod adına sahip olan Nokia 9’un diğer özellikleri ise; 8GB RAM, 128GB depolama, Snapdragon 845 işlemci, Android 9.0 Pie işletim sistemi, 5.9 inçlik Quad HD OLED ekran ve 4150mAh batarya olacak.

Nokia 9’un 2019’un en iyi akıllı telefonlarından biri olacağını söyleyemeyiz. Ancak özellikle arka kamera tasarımı ile yılın en özgün akıllı telefonlarından biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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