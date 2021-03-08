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5 aydır kayıp olan Mervenur Polat, folyoya sarılı halde ölü bulundu; cesedi, kuryeyle gönderilmiş!

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Antalya'da ailesi ve polis tarafından 4,5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20), bir binanın ortak kullanım alanında, folyoya sarılı olarak ölü bulundu.
5 aydır kayıp olan Mervenur Polat, folyoya sarılı halde ölü bulundu; cesedi, kuryeyle gönderilmiş!

Antalya'da polis, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedini buldu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Polis, Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. 

6 kişi gözaltına alındı

Polisin yaptığı araştırmada, Mervenur Polat ile arkadaşı C.A.'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde aldığı, sabah uyandığında Mervenur Polat'ın öldüğünü fark eden C.A.'nın cesedi folyo ile sarıp, paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

S.G.'nin, folyoya sarılı cesedi, Güllük Caddesi'nde C.A.'nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullandığı ve 40 kiloya kadar düştüğü öne sürülen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü belirlendi. 

Polisin, Mervenur Polat'ın cinayet sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili C.A.'nın yanı sıra, F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesinin, işlemlerin ardından Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

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